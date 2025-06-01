Uşak'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışarak takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.
Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, Uzunoluk mevkisinde Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle, otomobillerdeki E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17), M.E.Ç. (16) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.