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Uşak'ta trafik kazasında yaralanan orman muhafaza memuru hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 14.05.2024 14:59
  • Giriş: 14.05.2024 14:59
  • Güncelleme: 14.05.2024 14:59
Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazasında yaralanan orman muhafaza memuru hastanede öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu ağır yaralanan orman muhafaza memuru Ümit Durğut, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivaslı Orman İşletme Şefliği'nde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Ümit Durğut (24) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Durğut'un cenazesinin Sivaslı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Banaz'da 4 Mayıs'ta, E.S'nin (26) kullandığı Sivaslı Orman İşletme Şefliğine ait pikap, arazi görevinden dönerken Susuz köyü yakınlarında takla atmış, kazada Ümit Durğut ve E.S. yaralanmış, E.S. tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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