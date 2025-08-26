Uşak'ta traktör kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde meydana gelen traktör kazasında 10 yaşındaki Ayşe A. hayatını kaybetti, kardeşi 7 yaşındaki T.A. ise yaralandı.
Kaynak: AA
Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balcıdamı köyünde 48 yaşındaki Z.A'nın, tarlasında saman yüklediği traktör, bir anda hareket ettikten sonra devrildi.
Bu sırada traktörde bulunan 7 yaşındaki T.A. ve 10 yaşındaki Ayşe A. adlı kardeşler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.