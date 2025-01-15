Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uşak'ta traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak’ın Banaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 15.01.2025 01:39
  • Giriş: 15.01.2025 01:39
  • Güncelleme: 15.01.2025 01:40
Kaynak: DHA
Uşak'ta traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
DHA

Uşak'ta saat 20.00 sıralarında Banaz ilçesine bağlı Yenice köy yakınlarındaki ormanda kaza meydana geldi.

İ.D. (38) yönetimindeki 64 FF 373 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İ.D. ile traktördeki Melih Gezer (7), Mükerrem Demir (37) ve M.G. (42) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Melih Gezer ve Mükerrem Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BirGün'e Abone Ol