Uşak'ta traktörün devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2025 15:59
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balcıdamı köyünde Z.A'nın (48), tarlasında saman yüklediği 64 LS 686 plakalı traktör, bir anda hareket ettikten sonra devrildi.

Bu sırada traktörde bulunan T.A. (7) ve Ayşe A. (10) adlı kardeşler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

