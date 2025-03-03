Uşak'ta traktörün parçalarını çalan 4 kişi tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta park halindeki traktörün bazı parçalarını sökerek çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Muharremşah Mahallesi'ne park ettiği traktörünün bazı metal parçalarının çalındığını fark eden aracın sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yürütülen soruşturma kapsamında traktörün parçalarını çalan şüphelileri tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan traktörün parçaları şüphelilerin sakladığı ikametten alınarak sahibine teslim edildi.