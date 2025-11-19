Uşak'ta 'Üretici Yürüyüşü' için hazırlıklar sürüyor: "Birleşelim, sahip çıkalım"

SOL Parti Uşak İl Örgütü, 22 Kasım Cumartesi gerçekleştirilecek Üretici Yürüyüşü için hazırlıkları sürdürüyor. Uşak Meydanı’nda kurulan stant ile yurttaşlarla buluşuldu. Üreticiden işçiye, köylüden emekçiye tüm kesimler yürüyüşte birleşmeye çağırıldı.

Stantta yapılan açıklamada Türkiye’nin ekonomik ve sosyal krize tek adam rejimi altında sürüklendiği ifade edildi. Açıklamada iktidarın ülkeyi ‘Büyük Ortadoğu’ bataklığının içine iten politikalarla yeni felaketlerin kapısını açtığı vurgulandı.

“Amerikan güdümlü gerici bir rejim ülkemize dayatılıyor” denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Demokrasi ve laiklik tümüyle yok edilerek Cumhuriyet'in sonu ilan edilmek isteniyor. Emperyalist planlara ve işbirlikçi ortaklarına karşı direnelim. Ülkemizin yarınlarına sahip çıkmak için birleşelim.”

BİRLEŞELİM

Tek adam rejimi altında bir avuç haraminin toprağı, ürünleri, doğayı, suyu ve geleceği talan ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Su kaynaklarımız Kışladağı madenini işleten Kanadalı firma Eldorado Gold'un işgali altında! Tütün tarlalarından buğday tarlalarına, meralarımızdan üzüm bağlarına kadar bütün üre tim alanlarımız emperyalist tekellerin ve şirketlerin insafına terk edildi. İthalat, gümrük muafiyetleri ve sözleşmeli üretim yerli üreticiyi bitirdiler. Tarım alanlarını madenlere, sermayenin talanına açtılar. Üreticiler avanslara mahkûm edilirken buğday tarlaları betonlaştı. Hayvancılık yem maliyetleriyle çöküyor. Üzüm üreticisi rekolte kaybı ve alım tekelleriyle zarar ediyor. Girdi fiyatlarındaki astronomik artış telafi edilemiyor.

İklim krizinin getirdiği zirai sorunlar üreticiyi iflasa sürüklüyor. Emperyalist tekellerin ve iktidarın yağmacı politikalarıma izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı. Açıklama şu sözlerle son buldu: “Toprağı, suyu, emeği ve memleketimizi savunmak için birleşelim, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için köy köy, mahalle mahalle hayatın her alanında örgütlenelim.”