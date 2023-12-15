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Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 23:55
  • Giriş: 15.12.2023 23:55
  • Güncelleme: 16.12.2023 00:26
Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.A. (21) ve A.G'yi (25) gözaltına aldı.

Şahısların üstlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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