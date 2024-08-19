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Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 19.08.2024 14:20
  • Giriş: 19.08.2024 14:20
  • Güncelleme: 19.08.2024 14:20
Kaynak: AA
Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan dron ile görüntülendi.

Dereli köyü yakınlarında 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 46 saatte kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Dron ile çekilen görüntülerde, yanan ve zarar gören ormanlık alanlar yer aldı.

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