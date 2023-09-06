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Uşak'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 23:53
  • Giriş: 06.09.2023 23:53
  • Güncelleme: 06.09.2023 23:53
Kaynak: AA
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Uşak'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak'ta yaşayan Nazif Bozkaya'dan (73) birkaç gündür haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Bozkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Bozkaya'nın cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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