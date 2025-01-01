Uşak'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu

Uşak'ta yol kenarında, başından sert bir cisimle yaralandığı tespit edilen erkek cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında gece saatlerine yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen ve başından sert bir cisimle yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.