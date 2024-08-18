Uşak'taki orman yangını 2'inci gününde: Bir kişi gözaltına alındı

Uşak’ın Eşme ilçesinde devam eden orman yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle dün öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçradı.

Yangın rüzgârında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü.

Yangına dün akşam saatleri itibariyle karadan müdahale devam ederken, havanın aydınlanmasıyla 4 helikopterle beraber havadan da desteğiyle müdahale devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinden Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde bulunan 21 hane tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Öte yandan dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken, burada gazetecilere yaptığı açıklama yangına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı dile getirdi.