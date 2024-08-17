Uşak'taki orman yangını nedeniyle Manisa'da 1 köy boşaltıldı

Ege'de yangınla mücadele sürerken Uşak’ın Eşme ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangın Manisa sınırını aştı. Sınırda bulunan Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli Köyünde öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale devam ederken alevler, rüzgarın da etkisiyle 4 gündür Gördes yangınıyla mücadele eden Manisa il sınırına dayandı. Manisa'nın Uşak sınırındaki ilçesi Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar köyü ve köye bağlı Demirciler'in tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.