UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI | Uşak TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

Uşak’ta binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Uşak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen 2 bin 558 konut için yapılan hak sahibi belirleme kurası tamamlandı. Başvuru yapan adaylar şimdi TOKİ Uşak isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. İşte kura çekimi sürecinden konut dağılımına, sonuç sorgulama adımlarından para iadesi detaylarına kadar tüm bilgiler…

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONA ERDİ

TOKİ Uşak kura çekilişi, bugün saat 11:00’de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan çekilişte hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kura çekimi süreci şeffaflık ilkesi doğrultusunda YouTube canlı yayını üzerinden de takip edildi. Böylece başvuru sahipleri süreci anlık olarak izleme fırsatı buldu.

UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mart ayının son haftasında kura çekimi yapılan illerden biri olan Uşak’ta toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri belirlendi. Çekilişin tamamlanmasının ardından vatandaşlar TOKİ Uşak hak sahibi belirleme kurası sonuçları için sorgulama ekranına yöneldi.

Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, adaylar sonuçlarını resmi kanallar üzerinden öğrenebiliyor.

TOKİ UŞAK KURA SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar şu adımları izleyebilir:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

Arama bölümüne “TOKİ kura sonucu sorgulama” yazılır.

Hak sahipliği bilgileri görüntülenir.

Başvuru sahipleri, ilgili sorgulama ekranı üzerinden asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilir.

UŞAK TOKİ KONUT DAĞILIMI

Uşak genelinde inşa edilecek 2.558 konutun ilçe bazlı dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 1570 Banaz 300 Eşme 300 Karahallı 100 Sivaslı 94 Sivaslı (Pınarbaşı) 94 Ulubey 100

En fazla konut Merkez ilçede inşa edilirken, diğer ilçelerde de sosyal konut projeleri kapsamında önemli sayıda konut planlandı.

TOKİ KURA TAKVİMİ (23 ŞUBAT - 1 MART)

Uşak kura çekimi, 23 Şubat - 1 Mart haftası programı kapsamında gerçekleştirildi. Haftalık kura takvimi şu şekilde açıklandı:

24 Şubat Salı - Uşak

25 Şubat Çarşamba - Isparta

26 Şubat Perşembe - Burdur

27 Şubat Cuma - Edirne, Denizli, Osmaniye

TOKİ kura çekilişleri haftalık olarak planlanmaya devam ediyor.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedeli iadesi yapılmaktadır. Başvuru ücretleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubeleri ve ATM’lerinden geri alınabiliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ KURA TARİHİ BELLİ Mİ?

İstanbul, Ankara ve İzmir için TOKİ kura çekilişi tarihleri henüz netleşmedi. Kura programı haftalık olarak açıklandığı için söz konusu illerle ilgili takvim duyurularının ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

Uşak TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilir.

Uşak’ta kaç konut yapılacak?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Uşak’ta toplam 2.558 konut inşa edilecek.

Kura çekilişi nerede yapıldı?

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kurada hak sahibi olamayanlar paralarını nasıl geri alacak?

Başvuru bedelleri, kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra ilgili bankanın şubeleri ve ATM’lerinden alınabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura tarihleri açıklandı mı?

Bu iller için kura tarihleri henüz netleşmedi. Takvim haftalık olarak duyuruluyor.