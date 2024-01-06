Uşak Valiliğinden fırtına uyarısı

Uşak Valiliği, bu gece saatleri itibariyle etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.



Uşak Valiliği, il genelinde rüzgârın bu gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “ Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren bölgemizde Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.