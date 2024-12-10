Uşak Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Uşak Valiliği 11 Aralık günü il genelinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşları uyardı.



Uşak Valiliği 11 Aralık günü il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. Uşak Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerimizde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların Uşak çevresinde yerel kuvvetli şekilde 20-50 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.