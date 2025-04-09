Uşak’aa zirai don uyarısı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticiler zirai don hadisesine karşılık uyardı.



Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 9 Nisan ve 12 Nisan tarihleri arasında sabaha karşı saatlerde sıcaklığın düşeceğini ve üreticileri zirai don hadisesine karşı gerekli önlem alması için uyardı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan paylaşımda ise; Yapılan Meteorolojik değerlendirmelere göre 09 Nisan 2025 - 12 Nisan 2025 tarihleri arasında ilimizde özellikle sabaha karşı sıcaklıklar düşeceğinden zirai don hadisesi beklenmekte olup üreticilerimiz tarafından gerekli tedbirlerin alınması önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.