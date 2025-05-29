Uşak’ın Eşme ilçesi, BAL heyecanını ilk kez yaşıyor

Uşak’ın Eşme ilçesinde, sosyal, kültürel ve sportif alanda önemli çalışmalara imza atan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, ilçeyi ilk kez Bölgesel Amatör Lig (BAL) heyecanı ile buluşturuyor.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin çehresini değiştiren Başkan Tozan, sosyal projelerin yanı sıra sportif başarılar için de kolları sıvadı. Bu kapsamda Eşmespor, tarihinde ilk kez BAL Ligi’ne katılmak üzere hazırlıklarına başladı.

İlk olarak sportif direktörlük görevine Seyfi Paksoy getirildi. Ardından, altyapı çalışmalarıyla tanınan ve birçok futbolcunun yetişmesine katkı sağlayan tecrübeli isim Mehmet Akcan ile teknik direktörlük için anlaşma sağlandı. Bergama doğumlu olan ve daha önce Muğla, Bodrum ve Uşakspor gibi kulüplerde top koşturan Akcan, aynı zamanda Kula’da birçok genci Türk futboluna kazandırmasıyla biliniyor.



Yeni sezonda büyük hedeflerle yola çıkan Eşmespor’da, teknik direktör Mehmet Akcan’ın gelişiyle birlikte heyecan doruğa çıktı. İlçede sporun, birlikteliğin ve başarının adı yeniden yazılıyor.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, "İlçemizde spora ve gençliğe verdiğimiz önemle birlikte büyük bir adım atıyoruz. Mehmet hocamıza hoş geldin diyor, tüm Eşme halkıyla birlikte yeni sezona güçlü bir inançla hazırlanıyoruz" dedi.