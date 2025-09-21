Uşak’ın köylerinde ülke tarımı konuşuldu: Köyde nüfus azalıyor, tarım can çekişiyor

HABER MERKEZİ

SOL Parti Uşak İl Örgütü, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde Sivaslı ve Karahallı'nın 2 köyünde tarım panelleri düzenledi. SOL Parti Tarım Çalışma Grubu’ndan Mahmut Uludağ’ın kolaylaştırıcı olduğu panellerde Tarım Çalışma Grubu’ndan Ali Merdan Çelik ve Nihat Fırat konuşmacı olarak yer aldı.

Sivaslı’ya bağlı Ağaçbeyli köyünde yapılan ve yaklaşık 60 kişinin katıldığı panelde öne çıkan konu, köyün hızla dışarıya göç vermesi oldu. Bir dönem 2 bin 600 nüfusa sahip olan ve belde belediyesi statüsünde olan Ağaçbeyli’nin bugün nüfusunun 600’e kadar düştüğüne dikkat çekildi. Katılımcılar, gençlerin özellikle tarımda yaşanan krizler nedeniyle köyde kalmadığını dile getirdi.

Köyde kalan çiftçilerin yaş ortalamasının 55-65 aralığında olduğu ifade edilirken köy nüfusunun hızla azaldığı, geçen yıl 19 kişinin yaşamını yitirdiği buna karşın sadece bir doğum olduğu ifade edildi.

Panelde, gıda egemenliği, endüstriyel tarımın yol açtığı sorunlar ve agroekolojik yöntemlerin önemi tartışıldı. Katılımcılar, şirket tarımcılığının köylüyü üretimden kopardığını, tohum ve girdilerde dışa bağımlılığın arttığını vurguladı.

Küçük üreticinin piyasa koşullarında ayakta kalamadığı, devletin köylüyü desteklemek yerine çok uluslu tarım şirketlerinin çıkarlarını gözettiği ifade edildi.

Panelde söz alan üreticiler, yüksek girdi maliyetleri, mazot ve gübre fiyatlarının üretimi imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

"14 DÖNÜMDEN 1 BUÇUK TON TÜTÜN ALAMIYORUZ"

İkinci gün, Karahallı’ya bağlı Delihıdırlı köyünde yapılan panele de yaklaşık 60 kişi katıldı.Bin nüfuslu köyde de göçün yaygın olduğu belirtilirken, köyün sorunları da tartışıldı.

Panelde söz alan köy muhtarı, Karakılçık, kara buğday ve glütensiz garuçka buğdayı üretimi üzerine çalıştıklarını ve köyde kurulacak bir fırınla sağlıklı ekmekler üreterek Türkiye’nin dört bir yanına göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Panelde söz alan kadın tütün üreticisi ise geçmişle bugünü kıyasladı. Köy okullarının önemini vurgulayan üretici, “O zaman öğretmenler köyde kalırdı. Onlardan çok şey öğrendik. O dönem yollar çamurdu ama biz mutluyduk. Şimdi yollar taş, beton, ama mutsuzuz” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Sözleşmeli tarımın üreticiyi mağdur ettiğini, kuraklık ve orman tahribatı nedeniyle verimin düştüğünü ifade eden üretici, “14 dönüm tarladan bir buçuk ton tütün bile alamıyoruz. Böyle giderse bu köyde de tarım bitecek” dedi.

Panelin sonunda konuşan SOL Parti İl Başkanı Fikri Mıdık, köy çalışmaları sayesinde önemli deneyimler kazandıklarını belirterek, “Kırsalın sorunlarıyla hemhal olmayan bir sol partinin büyüme ve gelişme şansı yoktur. Bundan sonra da köylünün örgütlenmesi ve politik mücadeleye katılımı için bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.