Uşaklı çiftçilerden mazot eylemi

Türkiye’de çiftçiler, maliyet artışları ve düşük fiyatlar nedeniyle ülke genelinde giderek yayılan eylemler düzenliyor. Uşak ilinde üretim yapan çiftçiler de yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için alandaydı. Uşak Havalimanı karşısında İkisaray köyü kavşağında toplanan Uşaklı çiftçiler, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle geçiş eylem yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı eylem, traktörlü konvoyla sona erdi. Çiftçiler eylemde “Çalmıyoruz, çalışıyoruz, batıyoruz”, “Çiftçiyi yok sayan hükümet istifa”, “Domates değil, çiftçi salça oldu” yazılı dövizler görüldü.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Amacımız burada toplanıp çiftçinin zor durumda olduğunu belirtmek, bugün burada bir traktörün deposunu doldurmanın buğday olarak karşılığı dört yüz kilogramdır yani çiftçi traktörünün deposunu doldurabilmesi için tam dört yüz kilogram buğday satması gerekiyor” dedi.

Uşak Belediyesi olarak çiftçilerin sıkıntılarını çözmek için adımlar attıklarını belirten Yalım, “Sizlere bir nebze destek olmak için bir saatte dört hektar yani kırk bin bin metrekare ilaçlama yapan tarımsal ilaçlama dronunu belediyemize kazandırdık. Yakında köy muhtarlarımızla programlayarak çiftçilerimizin tarlalarında ilaçlamalara başlayacağız. Ücretsiz olarak yapacağımız bu hizmetle çiftçimiz yanında olduğumuzu bir defa daha görecek” diye konuştu.