Uşaklılar suyu için yürüdü: “Susuzluğun nedeni Kışladağ Altın Madeni”

Ülke bugün yanlış su politikaları, iklim krizi, plansız kentleşme ve vahşi madenciliğin bir sonucu olarak susuzluk yaşıyor. Özellikle taşocağının ve altın madenciliğinin yoğun olduğu bölgeler ciddi tahribat altında. Ormanları yok eden, siyanür kullanılan tesisler, su krizinin boyutunu büyütüyor. Uşak’ta Küçükler Barajı tamamen kurudu. SOL Parti Uşak İl Örgütü, “Susuzluğun nedeni Kışladağ Altın Madeni” diyerek suyuna sahip çıkmak için bugün eski belediye önünde buluşarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, “Açıktır ki Kışladağ Altın Madeni, suyumuzun kesilmesinin temel edenidir. Bir de diyor ki şirket ‘Biz Murat Dağının suyunu kullanmıyoruz’ Bu söze jeoloji mühendisi arkadaşlarımız gülüyorlardır. Maden ocağının kullandığı su nerden geliyor? İlgili bilim insanları bunu defalarca izah etti. Tabi ki Murat Dağından, Adapazarı, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak Afyon, Denizli ve Aydın hattının batısında kalan Batı Anadolu havzasının su ihtiyacının yüzde 45’ini tek başına Murat Dağı karşılıyor. Bilimsel bu veriler dururken TÜPRAG’ın ben ‘Murat Dağının suyunu kullanmıyorum ve Uşak’a ait suyun yüzde 47’sini kullanıyorum.’ demesi koca bir yalandır. Doğrular Dava dosyalarında ve bilimsel araştırmalar da duruyor” denildi.

Açıklamada, “Yaşadığımız su sıkıntısının temelinde de bu anlayış vardır. Sermayeye her şey serbest halka yasaktır. Su krizinin faturası asla halka kesilemez. Ve krizin faturası Uşak halkına ödettirilemez. SOL Parti olarak biz üç gündür Tiritoğlu parkında konuyla ilgili stant açtık, yüzlerce Uşaklı ile konuştuk. Ortak görüş şu: Su sıkıntısının temel nedeni Kuraklık değil, Kışladağ Altın madenidir. Su hayattır, susuz yaşam olmaz Geçici çözümler su sorununu en fazla 6 ay 1 yıl öteler. Su sorunu çözmek için büyük bir kamuoyu oluşturmalıyız. Bunun için Diğer yetkililer, demokratik kitle örgütleri, çevre örgütleri konuyu gündemde tutmalı, sonuç getirecek kamuoyu oluşturulmalıdır. İktidar, halka karşı topyekün bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırıyı mahallemizde, iş yerimizde, köyümüzde meclislerde örgütlenerek, birleşik mücadeleyi hep birlikte ilmik ilmik öreceğiz. ; toplu bir mücadele hattını kuracağız. Doğa bir avuç zenginin değil tüm halkındır” ifadeleri kullanıldı.

MADEN KAPATILMALI

Çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

“-TÜPRAG’IN işlettiği Kışladağ Maden Ocağı kapatılmalı ve halka ait 7 kuyudan halk yararlanmalıdır.

-Kriz masası acilen kurulmalıdır.

-Organize Sanayi Bölgelerinde ve şehrin kullandığı atık suların, temiz geri dönüşümü için yeterli arıtma tesisleri kurulmalıdır.

-Kirletilen dere suları arıtılarak tarımda kullanılır hale getirilmeli.

-Bilimsel verilere kulak verilmeli.

-Maden için verilen ruhsatlardan, başta Murat Dağı olmak üzere madencilik girişimleri durdurulmalıdır.

-Yanlış su politikalarından vazgeçilmelidir.”