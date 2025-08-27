Uşaklılar suyuna sahip çıkacak

Ülke bugün yanlış su politikaları, iklim krizi, plansız kentleşme ve vahşi madenciliğin bir sonucu olarak susuzluk yaşıyor. Özellikle taşocağının ve altın madenciliğinin yoğun olduğu bölgeler ciddi tahribat altında. Ormanları yok eden, siyanür kullanılan tesisler, su krizinin boyutunu büyütüyor. Uşak’ta Küçükler Barajı tamamen kurudu.

Depolardaki suyun sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kalması nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanıyor. Uşak Belediyesi tarafından bir süredir kente sadece 16.00 ile 22.00 saatleri arasında su veriliyor.

Uşak Belediyesi kentte yaşanan susuzlukla ilgili maden firmasını, Devlet Su İşleri (DSİ) ise fazla su çektiği gerekçesiyle Uşak Belediyesi’ni suçluyor.

SOL Parti Uşak İl Örgütü, “Susuzluğun nedeni Kışladağ Altın Madeni” diyerek suyuna sahip çıkmak için bugün eski belediye önünde buluşacak. SOL Partililer, Uşaklılara çağrı yaparak, “İnsan hayatında suyun önemi yadsınamaz. Susuz bir yaşam asla düşünülemez çünkü su yoksa hayat da yoktur. Uşak halkı olarak günlerdir sıkıntı çekiyoruz. Koskoca bir kent susuz kaldı. Biliyoruz ki nedeni Kışladağ Altın Madeni. Koca kentin tükettiği sudan daha fazlasını tüketen maden ocağı kapatılmalı” denildi.

SU SORUNUN ASIL SEBEBİ MADEN

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu Üyesi ve Uşak İl Sözcüsü Mahmut Uludağ, “Su kesintileri uzayabilir ve salgın hastalıklar yayılabilir. Merkezi yöneticiler bugüne kadar hiçbir çözüm önerisi açıklamadı aynı şekilde Devlet Su İşleri de tamamen altın madenini savunan bir açıklama yaptı. AKP bugüne kadar olduğu gibi yine sorumluluk almıyor” dedi.

20 yıldır Uşak’ın kullandığı sudan fazlasının altın madeninin kullandığına dikkat çeken Uludağ, sözlerin şöyle sürdürdü: “Maden 400 metrelik bir çukur oluşturdu ve su yatakları değişti. Uşak’tan Kışladağ’a kadar tüm arazilerde önceden 60-70 metreden su çıkarken şimdi 300 metreden su çıkmıyor. Sorumlu TÜPRAG’tır. Uşak Valiliği kriz masası oluşturarak tüm siyasi partileri ve demokratik kitle örgütlerini çağırmalı. Maden şirketinin Ulubey’de kullandığı 7 farklı kuyunun suyu Uşak’a bağlanmalı. Maden şirketinin ruhsatları iptal edilmeli. Biz tüm bu taleplerimizi söylemek için eski belediye binası önünde toplanacağız. Tüm Uşak halkını bu yürüyüşe bekliyoruz” diye konuştu.