Uşakspor 4'te 4 peşinde

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkaran lider Uşakspor yarın evinde lige iyi bir başlangıç yapan 7 puanlı 3'üncü sıradaki Denizli İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak randevu saat 16.00'da başlayacak. Uşak ekibi kazanarak zirvedeki yerini korumayı, Denizli temsilcisi ise liderlik için iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 1 puanlı Nazillispor, Denizli Atatürk Stadı'nda aynı saatte 3 puanı bulunan Bornova 1877'yi konuk edecek. Eskişehir Anadolu-Tire 2021 FK ve Afyonspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçları 16.00'da Balıkesirspor-Kütahyaspor karşılaşması ise 19.00'da başlayacak.