Uşakspor deplasmanda terleyecek
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip son sıradan kurtulamayan Uşakspor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak..
Bolluca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak.
Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalıları Şamil ve Çağrı, Arnavutköy Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı-siyahlı ekip grupta 7 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.
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