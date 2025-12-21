Giriş / Abone Ol
Uşakspor ilk yarıyı mutlu bitirdi

UŞAK, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta çok iyi başladığı sezon içinde haftalarca kabus gören Uşakspor, son periyotta yaşadığı krizlere rağmen teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde yine gaza basarak devreyi Play-Off potasında tamamladı. İlk 6 haftada yenilgisiz lider olduğu grupta bir dönem üst üste 4 maç kaybeden, toplam 16 oyuncusu bahis soruşturmasında ceza alan kırmızı-siyahlılar pes etmedi. Grupta art arda üçüncü galibiyetini son sıradaki Nazillispor'u deplasmanda 2-0 yenerek alan Uşakspor ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında bitirdi.

