Uşakspor - Kelkit Hürriyetspor: 2-1

UŞAK, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçtır yenilmeyen Play-Off hattındaki Uşakspor iç sahada Kelkit Hürriyetspor'u da 2-1 mağlup etmeyi başardı. Uşakspor maçın 20'nci dakikasında Muhammed Kunak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra konuk takım Mert Polat'ın ayağından beraberliği yakaladı: 1-1. İlk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. Uşakspor 57'nci dakikada Arda Karaca'nın golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 2-1. Kelkit Hürriyetspor'da 84'üncü dakikada Osman Keçelioğlu, 86'ncı dakikada Emrehan Özçelik kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uşakspor müsabakanın galip gelen tarafı oldu. Bu sonuçla Uşakspor puanını 39'a çıkardı ve Play-Off hattında kaldı. Kelkit Hürriyetspor ise 28 puanla alt sıralardan uzaklaşamadı.

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