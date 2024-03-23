Uşakspor sahasında İnegölspor'la karşılaşacak
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu sırada yer alıp küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 32'nci hafta maçında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Onur Bingöl görev yapacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Derince Belediyespor'a karşı 1-0'lık skorla alan Uşakspor 5 puan toplayabildi.
Geçen hafta evinde İskenderunspor'u 1-0 yenen İnegölspor ise 40 puanla play-off'a kalma mücadelesi veriyor.