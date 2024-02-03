Uşakspor'un konuğu Belediye Derincespor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın sahasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar görev alacak.

İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada yarınki rakibi Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 17 müsabakanın 16'sını kaybetti, sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.



