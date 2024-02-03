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Uşakspor'un konuğu Belediye Derincespor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın sahasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 11:05
  • Giriş: 03.02.2024 11:05
  • Güncelleme: 03.02.2024 11:05
Kaynak: DHA
Uşakspor'un konuğu Belediye Derincespor

Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar görev alacak.

 İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada yarınki rakibi Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 17 müsabakanın 16'sını kaybetti, sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.  


 

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