Uşak’ta 1 Mayıs’ta perde emekçiler için açılacak

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu (UBET) 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü’nde perdelerini Uşaklı emekçiler için açıyor. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırladığı “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı oyun 1 Mayıs’a özel ücretsiz sahneye çıkacak.

Konu ile ilgili Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Tunay’ın yaptığı açıklama şöyle:

"Tiyatroseverlerin yüksek ücretler ödeyen birer müşteriye dönüştürülmeye çalışıldığı bir dönemde Dario Fo’nun oyunlarını oynamak elbette zor. Hele hele ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ gibi günümüz Türkiye’sinin hali pürmelali ile paralellikler kurulabilecek bir oyunu sahnelemek ve halkın karşısına çıkmak ciddi bir mücadele gerektiriyor. Günümüzde halka dönük sanat yapabilmek hem ciddi bir emek hem de ciddi bir mücadele istiyor Biz de bu anlayıştan yola çıkarak 1 Mayıs 2026 akşamı, hemşehrilerimizin İşçi Bayramı’nı kutlamak ve emekçi dostlarımızın mücadelelerinde onlarla yan yana olduğumuzu göstermek için Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ adlı oyununu ücretsiz olarak sergileyeceğiz. Uşak halkını 1 Mayıs akşamı Saat 20.00’da Uşak Atatürk Kültür Merkezi’ne bekliyoruz."

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı, Füsun Demirel’in çevirip dilimize kazandırdığı oyunun yönetmeni ise Çağrı Gülere.

Oyun 1970’li yıllar İtalya’sında geçiyor. Enflasyonist ortamda, orantısız zamlarla boğuşan işçi sınıfından bir ailenin günlük yaşantısına eğilen oyunda anlatılan hikâye günümüz Türkiye’si ile büyük benzerlikler gösteriyor.