Uşak’ta 2 katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta 2 katlı evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

Uşak’ın Eşme ilçesinde Elvanlar Mahallesi 1047 sokakta A.B’ye (69) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen A.B (69), eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen E.B burada yapılan müdehalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.