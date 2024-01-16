Uşak’ta 2 otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Uşak’ın Karahallı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak’ın Karahallı ilçesine bağlı İnönü Caddesinden merkez istikametine ilerleyen S.S. idaresindeki 35 KAF 62 plakalı otomobil ile Koşu Sokak’tan gelen M.B. kontrolündeki 20 AHJ 941 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ve araçlarda yolcu konumunda bulunan 6 kişi Karahallı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Karahallı Devlet Hastanesinde 4 kişinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.