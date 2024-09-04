Uşak’ta 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilden 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Araçta bulunan M.B. ve U.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.