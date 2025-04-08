Uşak’ta 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan araçta 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine merkezde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araç içeresinde bulunan Y.D. ve N.K polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. ve N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.