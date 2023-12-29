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Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, olayda bir kişi dumandan etkilendi.

Ajans Haberleri
  • 29.12.2023 23:50
  • Giriş: 29.12.2023 23:50
  • Güncelleme: 29.12.2023 23:50
Kaynak: İHA
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi


Edinilen bilgilere göre, Işık Mahallesi Dalgıç Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen F.İ.K. (23) itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. F.İ.K., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangın evde büyük hasar oluştururken, dumandan etkilenin F.İ.K.’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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