Uşak’ta 6 evi etkileyen yangın söndürüldü

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyündeki bir evde başlayıp yanında bulunan 5 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyünde İbrahim İnan’a ait müstakil bir evde henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının hızla büyümesi sonucu yanında bulunan 5 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.