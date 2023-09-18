Uşak’ta ahşap evde yangın
Kaynak: İHA
Uşak’ın Banaz ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Banaz’a bağlı İslam Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait su tankerleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Öte yandan, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.