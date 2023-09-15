Uşak’ta araç takla attı: 1 ölü

Uşak’ın Banaz ilçesinde takla atan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi İbrahim Yıldız Caddesi’nde Yeşil Banaz Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özdemir (46) idaresindeki 64 AAE 176 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.