Uşak’ta bölge halkından GES projesine tepki

Uşak Merkez’e bağlı Bağbaşı Köyü’nde, Taykar Enerji’nin 60 hektarlık alana kurmak istediği güneş enerji santralı (GES) projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif sırasında bölge halkı eylem yaparak projeye karşı olduklarını dile getirdi. Eyleme SOL Parti, Murat Dağı Yok Olmasın Platformu,

Ulubey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da destek verdi.

Projeyle birlikte günlük yaşamlarının doğrudan etkilendiğini belirten köylüler, hayvanlarını otlattıkları alanlara ulaşamaz hale geldiklerini söyledi.

Köylülere destek veren SOL Parti Uşak İl Örgütü adına konuşan İl Sözcüsü Mahmut Uludağ, şunları söyledi: “Asıl çözüm, toplumsal muhalefeti büyütmek ve bu meseleyi şehir meydanlarına taşımaktır. Bunu yapmadığımız sürece, bu mesele burada sınırlı kalırsa doğru olmaz. Bütün Türkiye’de bu işin çözümü budur. Akbelen’deki olayları biliyorsunuz. Tutuklamalara, gözaltılara rağmen Akbelen’de bir kazanım elde edildi. Güneş enerjisi ve diğer enerji sistemleri de nadir toprak elementlerinden yapılıyor. Bunlar doğaya, insan sağlığına ve hayvanlara ciddi zararlar veriyor. Onun için sonuna kadar bu işe karşı çıkmak gerekiyor. Biz her zaman yanınızdayız, destekliyoruz. Sizlerle birlikte ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

"SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ"

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise şunları dile getirdi: “Burada su kanalları var. Kardeşim, para için yolları sattılar, havaalanlarını sattılar, köprüleri sattılar. Şimdi sıra Bağbaşı Köyü’ne geldi. Bunlara yazıklar olsun. Başka türlü birlik olmazsak bunu kazanamayız. Herkes kendi çapında sesini yükseltecek, herkes kendi çapında bu mücadeleyi verecek. Bu kadınların gözyaşı, bu kadınların ahı hem bu şirketleri hem de bu ülkeyi yönetenleri tutacak. Biz sonuna kadar yanınızdayız arkadaşlar. Bugün buraya gelen bilirkişiler karşı tarafın değil, hepimizin bilirkişisi. Burada verecekleri rapor çok önemli.”