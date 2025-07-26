Uşak’ta devam eden orman yangınında hem tahliyeler hem de müdahale devam ediyor

Uşak’ta devam eden orman yangınında tahliye edilen Ketenlik köyünde hasar tespit çalışmalarına başlanırken, yangına havadan ve karadan müdahaleler ise devam ediyor.

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyünde orman dışı alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangına 5 helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi, itfaiye ekipleri ve 412 personel cansiperane mücadele veriyor. Yangın sebebiyle Ketenlik köyünde Horzumlar, Tekeli, Erice ve Gerdanlar mevkilerinde bulunan evler tahliye edildi. Yangın sebebiyle hasar gören Ketenlik köyünde hasar gören yapılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangın bölgesine gelen Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz’den bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Devam eden orman yangınına ekiplerin yoğun mücadelesi sürerken, bölgede zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.