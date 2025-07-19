Uşak’ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeleğen Beldesine bağlı Kuştepe mevkisinde meydana geldi. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) firmasında çalışan 27 yaşındaki Mustafa Duman arızalı olan lambanın tamiri sırasında bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa Duman, 112 Sağlık ekiplerince Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Duman’a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.