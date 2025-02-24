Uşak’ta evde çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti

Uşak’ta 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin balkonundan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince balkon kısmında çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde Özcan Aydoğan’nın (67) cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Özcan Aydoğan’ın yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi.