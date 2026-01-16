Uşak’ta GES tepkisi: “Bu proje hayvancılığı bitiriyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Uşak’ın Merkez ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü’nde Taykar Enerji tarafından yaklaşık 60 hektarlık alanda kurulması planlanan güneş enerjisi santralı (GES) ve elektrik depolama tesisi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi. Projenin orman ve tarım alanı içerisinde yer alması, çevresinin heyelan bölgesi olması ve mera yollarını tehdit etmesi köy halkının tepkisine yol açtı. SOL Parti Uşak İl Örgütü köylülerin mücadelesine destek verdi.

Projeyle birlikte günlük yaşamlarının doğrudan etkilendiğini belirten köylüler, hayvanlarını otlattıkları alanlara ulaşamaz hale geldiklerini söyledi. Köylülerden Selma Uçar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Burada olan bize oluyor. Bu proje hayvancılığı tamamen bitirmiştir. Ben şu an bulunduğum yerden kendi yaylamızın yoluna gidemiyorum. Çelik teller çektiler. Çalışma yapılırken oradan geçmek zorunda kalıyoruz ve kendimizi tehlikeye atıyoruz. Şu an bir heyelan olsa nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dağın her tarafında çeşmeler var, hayvanlarımız o sulardan içiyor. Şimdi diyorlar ki hepsi bu alanın içinde kalacak. Peki bu hayvanlar nereden su içecek? Biz nereye gideceğiz?”

MAĞDURİYETİ GÖRSÜNLER

Bağbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Karakuş ise sürecin köy halkına sorulmadan yürütüldüğünü belirtti. Karakuş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Köyün görüşü alınmadan proje ilan edildi. ‘Cumhurbaşkanımızın izni var’ deniyor ama köylüye soran yok. Tarım İl Müdürlüğü’nü, ilgili kurumları çağırdık ama bir yere varamadık. Yetkililer yardımcılarını göndermesin, kendileri gelsin. Köyü görsünler, mağduriyeti görsünler. Bağbaşı Köyü yok sayılamaz.”

ÇED KİME GÖRE OLUMLU

Köy halkı adına konuşan bir başka yurttaş ise ÇED sürecine itiraz ederek şunları söyledi: “Bizim köyümüzün tek geçim kaynağı hayvancılık. Bu GES alanında su kaynaklarımız var, hepsi gidiyor. Ayrıca burada eski medeniyetlerden kalma, el işçiliğiyle oyulmuş mağaralar, arkeolojik izler var. Şu anda bunlar talan ediliyor. ÇED toplantısında bu köyden kimse olumlu görüş bildirmedi. Peki bu rapor kime göre olumlu çıktı?”

BU BİR TASFİYE POLİTİKASIDIR

Köylülere destek veren SOL Parti Uşak İl Örgütü adına konuşan İl Sözcüsü Mahmut Uludağ, yaşananların tesadüf olmadığını söyledi. Uludağ, konuşmasında şunları dile getirdi: “Bugün Bağbaşı efkarlı. Biz bu efkârı dağıtmak için buradayız. Sizlerle birlikte toprağımıza, suyumuza, yolumuza sahip çıkmak için geldik. 25 yıldır bu ülkeyi yönetenler köylüye ‘üretmeyin’ dedi. Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler. Samanı dışarıdan alan, eti ithal eden bir ülke haline geldik. Şimdi de köylerin dağlarına, meralarına göz diktiler. Her yer maden, her yer enerji santralı oldu. Bu paneller için kullanılan madenler çıkarılırken doğa talan ediliyor, halk sağlığı hiçe sayılıyor. Bedelini yine köylü ödüyor.”

Uludağ, mücadelenin uzun soluklu olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bir defalık bir toplanmayla bitmeyecek. Kenetlenmezsek, çevre köylerle birleşmezsek bu projeler tek tek hepimizi yok edecek. Biz bu mücadelede sonuna kadar yanınızdayız” dedi.

SOL Parti Merkez İlçe Başkanı Derya Savıran ise kadınların mücadeledeki rolüne dikkat çekti. Savıran, “Kadınlar olarak daha çok olursak daha güçlü oluruz. Bu sadece Bağbaşı’nın değil, hepimizin mücadelesi. Zararlarını biliyoruz, bu yüzden daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.