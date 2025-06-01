Uşak’ta iki araç çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Uşak’ta iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. (19) idaresindeki Tofaş marka 45 APN 121 plakalı otomobil sollama yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen Ö.K. (20) yönetimindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesine üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ve otomobillerde yolcu konumunda bulunan M.E.Ç, (16), E.M.K, (17) F.C.K, (17) E.B. (17) ve A.K. (17) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken E.B’nin hayati tehlikesi bulurken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.