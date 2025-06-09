Uşak’ta iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Uşak’ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö. (23) yönetimindeki 06 ETF 87 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen S.K. (24) idaresindeki 64 ACK 878 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücüler ile A.D. (47), M.D. (25) ve S.K. (21) kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.