Uşak’ta iki ayrı yerde orman yangını: 11 ev tahliye edildi

UŞAK’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarında çıkan iki ayrı orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Kızılcaören Köyünde 11 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarında çıkan iki ayrı orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürerken, Kızılcaören Köyünde 11 evin tahliye edildiği belirtildi.

Dün saat 18.00 sıralarında Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki orman ile Uşak merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarındaki ormanda iki ayrı yangın çıktı. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yayıldı. İhbar üzerine her iki ayrı bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter ve uçak sevk edildi.

Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki ormanda çıkan yangına havadan 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilirken, karadan da yangın söndürme ekipleri alevlerle mücadele etti.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, karadan 95 araç ve 309 personelle yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etti. Uşak Jandarma Komutanlığı’ndaki komandolar da yangın bölgesine sevk edilerek, söndürme çalışmalarına katıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Uşak Valisi Turan Ergün, yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, “Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Banaz’daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor" dedi.

Vali Ergün, merkeze bağlı Kayaağıl’da da yine aynı saatlerde çıkan yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale edildiğini belirterek, “İki helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok” ifadesini kullandı.

İki bölgede devam eden yangınların kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.