Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolu Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tahliye yoldan anayola çıkmak isteyen B.B. (61) idaresindeki 64 AAN 307 plakalı otomobil ile Gediz-Uşak karayolunda seyir halinde olan S.A. (37) yönetimindeki 43 LG 700 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 AAN 308 plakalı otomobil sürücüsü B.B. ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan H.A (59), E.S.A (10), N.A (1), E.U (8), T.U (36) ve Z.İ.A (8) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.