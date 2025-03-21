Uşak’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İnan YAMAN/ UŞAK, (DHA)- UŞAK’ın Eşme ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eşme ilçesi Alahabalı köyü yakınlarında meydana geldi. Eşme-Kula kara yolu üzerinde Barış Kaya (30) idaresindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen O.K. yönetimindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Barış Kaya (30) ve babası Veysel Kaya’nın (53) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Pakistan uyruklu A.Z.K. (44) ağır yaralı olarak önce Eşme Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI