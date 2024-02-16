Uşak’ta konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak’ta geçen yıl Ocak ayında konut satışı 384 adet iken, bu yıl aynı ayda 37 adet azalarak 347’de kaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.





