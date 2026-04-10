Uşak’ta mücadele sonuç verdi: GES çalışmaları durduruldu

Uşak Merkez’e bağlı Bağbaşı köyünde Taykar Enerji’nin 60 hektarlık alana kurmak istediği güneş enerji santralına (GES) karşı mücadele kazanımla sonuçlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’ndan onay alan projeye orman ve tarım alanı içerisinde yer alması, çevresinin heyelan bölgesi olması ve mera yollarını tehdit etmesi nedeniyle karşı çıkan köylüler, çalışmaların durdurulduğunu aktardı.

SOL Parti Uşak İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, süreç şu ifadelerle aktarıldı:

“Kepçelerin çalışmaya yeni başladığı sıralarda köye giderek köyü yok edecek santralın yapımını önlemek için neler yapılabileceğini konuştuk. Santralın köydeki hayvancılığı bitireceğini ve heyelan riskinin katlanarak artacağını kısaca köyü yok edeceğini vurguladık. Yaşam olanaklarının ortadan kalkacağını ve köylülerin köyü terk edeceğini söyledik. Afyon’a tayini çıkan dönemin Uşak valisinden randevu talep ettik ama randevu verilmedi. Randevu verilmediği gibi şirketin alan genişletme talebine onay verildi. Köylüler bu karara karşı dava açtı. Müze müdürlüğüne dilekçe verildi çünkü GES'in yapılacağı yerde korunması gereken bir tarih yatıyordu. Ardından AFAD’a dilekçe verildi çünkü bölge heyelan bölgesiydi.”

Köylülerin topraklarını kurtarmak için elinden geleni yaptığı vurgulanan açıklamada, “Nihayet köylülerin ve partimizin çabası şimdilik meyvesini verdi: AFAD heyelan gerekçesiyle kepçelerin çalışmasını durdurdu. ‘Her mücadele başarı getirmeyebilir ama başarılar hep mücadele ile gelir’ şiarını ilke edinen SOL Parti nerede efkarlı bir dağ varsa oradadır” denildi.