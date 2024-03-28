Uşak’ta operasyon: Çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyonda piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol ele geçirildi. Tır sürücüsü C.Y. gözaltına alınırken, ifadesi aldıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan edinilen bilgiler çerçevesinde iş yerine düzenlenen operasyonda 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, 3 sigara sarma makinesi, 87 kg kıyılmış tütün, 2 kompresör ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, iş yeri sahipleri M.Y. ve K.Y. hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.